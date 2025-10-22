Grosseto, tetraplegico in carrozzina travolto da un'auto ma la polizia lo multa perché "non era sul marciapiede"

La vittima di 42 anni denuncia: "Con la sedia a rotelle non riuscivo a passare sul marciapiede e così ho dovuto proseguire sulla strada". La macchina che lo ha centrato non si era neppure fermata
Un 42enne, Andrea Canessa, divenuto tetraplegico dopo un incidente stradale avvenuto nel 2017, ha denunciato di aver subito un'ingiustizia. Secondo quanto scrive il Corriere fiorentino l'uomo, a fine luglio, era stato travolto da un'auto pirata mentre percorreva via Giusti, a Grosseto, ed era stato soccorso da un altro automobilista che aveva immediatamente chiamato la polizia municipale, per denunciare quanto avvenuto. Ma, dopo il danno, la beffa: a ricevere una multa di 42 euro è stato il 42enne "perché non era sul marciapiede".
A raccontare la vicenda surreale, ripresa dai giornali locali, è lo stesso Canessa. "Come d'abitudine - ha spiegato - stavo prendendo una boccata d'aria verso sera, passando per via Giusti, con la mia sedia a rotelle parzialmente elettrica. Ero sulla strada ma solo perché con la carrozzina sul marciapiede non riuscivo a passare. All'incrocio un'auto mi ha tagliato la strada e ci siamo toccati, la sedia a rotelle si è ribaltata sull'asfalto, io sono caduto a terra, mentre la macchina proseguiva per la sua strada. Si è fermato a soccorrermi un altro guidatore, che ha chiamato la polizia municipale".
L'incidente non è stato grave anche se il 42enne ha dovuto comunque ricorrere alle cure dell'ospedale. "I postumi - ha affermato - me li porto ancora addosso. La mia era già una situazione di mobilità ridotta, ora ancora di più. A malapena riesco a sollevare le braccia". Quanto al conducente dell'auto coinvolta, è stato rintracciato solo a distanza di una quindicina di giorni, ma, ha raccontato il protagonista della vicenda, "probabilmente non si è nemmeno accorto di avermi urtato e scaraventato a terra".
Pochi giorni fa la beffa: l'arrivo, via poste, del verbale da 42 euro della polizia municipale che lo aveva soccorso. I tre agenti intervenuti hanno certificato che "il conducente del veicolo (la sedia a rotelle, ndr) ha violato l'articolo 190/1-10, poiché in qualità di pedone su sedia a rotelle elettrica circolava sulla carreggiata di via Giusti, nonostante l'esistenza del marciapiedi munito anche degli scivoli per salita e discesa".
Il 42enne ha quindi denunciato che per una persona in carrozzina poter percorrere quel tratto di marciapiede è praticamente impossibile. "Quello che hanno scritto - ha osservato Canessa - non è nemmeno esatto, perché il marciapiede non è facilmente percorribile con la sedia a rotelle: ci sono i tombini e altri ostacoli, senza dimenticare che gli scivoli ci sono solo in salita e non in discesa, oltretutto così ripidi che uno nelle mie condizioni rischia di rovesciarsi a terra". In attesa di capire come intervenire, Canessa ha inviato, in autotutela, una Pec alla Municipale "in cui faccio presente tutto".