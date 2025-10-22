Grosseto, tetraplegico in carrozzina travolto da un'auto ma la polizia lo multa perché "non era sul marciapiede"

Il 42enne ha quindi denunciato che per una persona in carrozzina poter percorrere quel tratto di marciapiede è praticamente impossibile. "Quello che hanno scritto - ha osservato Canessa - non è nemmeno esatto, perché il marciapiede non è facilmente percorribile con la sedia a rotelle: ci sono i tombini e altri ostacoli, senza dimenticare che gli scivoli ci sono solo in salita e non in discesa, oltretutto così ripidi che uno nelle mie condizioni rischia di rovesciarsi a terra". In attesa di capire come intervenire, Canessa ha inviato, in autotutela, una Pec alla Municipale "in cui faccio presente tutto".