Riccione, bimba disabile di 9 anni cade in mare con la sedia a rotelle: carabiniere si tuffa e la salva

Una bimba di 9 anni, disabile, è caduta in mare con la sua sedia a rotelle nel porto di Riccione. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di domenica, poco prima della mezzanotte, nel corso dello spettacolo pirotecnico per la festa della "Madonna del Mare", mentre il porto era affollato da centinaia di persone. La bambina, per cause accidentali, ha perso l'equilibrio ed è scivolata dalla banchina nelle acque del porto, la cui profondità in quel tratto supera i due metri. Tra i presenti anche il carabiniere di 44 anni, effettivo al Radiomobile di Riccione, che, libero dal servizio, non ha esitato a tuffarsi in acqua, raggiungendo in pochi istanti la minore.