Trieste, pakistano aggredito e spinto in mare da un gruppo di giovani: ragazza si tuffa e lo salva

Quattro adolescenti lo hanno prima colpito alla testa con una bottiglia di vetro e poi spinto in mare. Una giovane si è tuffata immediatamente e lo ha salvato. E' accaduto sabato sera, intorno alle 19, sul Molo Audace, in centro a Trieste e la vittima è un giocatore di cricket 27enne di origine pakistana. Il ragazzo è stato portato all'ospedale di Cattinara, le sue condizioni non sono gravi.

La ricostruzione - I quattro avrebbero aggredito all'improvviso il giovane che stava parlando con due amici e, dopo averlo lanciato in acqua e prima dell'arrivo dei carabinieri, sono fuggiti. Gli adolescenti avrebbero inoltre rubato due telefoni cellulari. Anche un altro ragazzo sarebbe rimasto ferito.



Nelle stesse ore, come riporta il quotidiano Il Piccolo, a poche centinaia di metri, in via Torino, la strada della movida, si è verificata una rissa che ha coinvolto una ventina di giovani, molti dei quali non sarebbero italiani. Sul caso indaga la polizia, allertata insieme con la polizia del mare che era già nei pressi, dai proprietari dei locali della zona. L'arrivo immediato dei poliziotti ha calmato i presenti e scongiurato una situazione pericolosa.