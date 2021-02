Sassari, clochard morto dopo i pestaggi: indagati sei ragazzi

ansa

La procura di Tempio Pausania ha aperto un'inchiesta, iscrivendo nel registro degli indagati sei ragazzini, di cui cinque minorenni (tra i 14 e i 16 anni di età), sulle percosse subìte da Abdellah Beqeawi, 54 anni, per tutti Filippo, un clochard di origine marocchina morto ufficialmente per infarto la sera del 22 dicembre scorso, nel parcheggio sotterraneo di un supermercato. Le indagini svolte dai carabinieri e coordinate della Procura di Tempio e dal Tribunale dei minori di Sassari, mirano a stabilire se le botte subìte dal clochard possano avere avuto un ruolo nella morte del senzatetto, che viveva da decenni ad Arzachena, in Gallura.