Treviso, pulisce da un anno marciapiedi: il sindaco premia cittadino-modello di 9 anni

Un bimbo di nove anni di Treviso, Filippo Flora, ha ricevutoun attestato dal sindaco Mario Conte per il suo impegno quasi quotidiano, che dura da un anno, nel ripulire i marciapiedi del suo quartiere da rifiuti di varia natura.

Il piccolo trevigiano ha acquistato di tasca propria una pinza telescopica e alcuni coni stradali per "limitare" l'area operativa che sceglie di volta in volta, riuscendo in certi casi a farsi aiutare da alcuni suoi amici coetanei. I rifiuti poi vengono portati a casa propria per essere smaltiti negli ordinari bidoni di raccolta differenziata. "Un esempio d'amore per la città", la motivazione del premio.