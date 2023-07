Suicidio assistito in Veneto, è morta "Gloria": 78enne malata oncologica, è il secondo caso in Italia

Secondo caso di suicidio assistito in Italia, più precisamente in Veneto, dove una 78enne malata oncologica, dopo l'avvio dell'iter sanitario (ecco la seconda richiesta), è riuscita a ottenere il farmaco per il fine vita.

L'annuncio è dell'Associazione Luca Coscioni, che spiega: "Si tratta della seconda persona in Italia ad aver scelto di porre fine alle proprie sofferenze tramite l'aiuto alla morte volontaria, reso legale a determinate condizioni dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-Antoniani". Gloria (nome di fantasia, ndr), inoltre, è la prima persona nel nostro Paese ad aver ottenuto la consegna del farmaco e di quanto necessario da parte dell'azienda sanitaria.