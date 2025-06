Varese, ex candidato sindaco no vax condannato per stupro: "Sono prigioniero politico"

Francesco Tomasella, ex candidato sindaco di Varese e convinto oppositore delle restrizioni Covid (nel marzo 2021 in pieno lockdown aveva organizzato una festa di compleanno abusiva in un ristorante di Brebbia, in provincia di Varese smascherata da "Striscia la Notizia"), è stato condannato a 11 anni e tre mesi dal tribunale di Varese. Era accusato di stalking e violenza sessuale nei confronti della sua ex. E dopo la lettura del dispositivo di condanna in primo grado ha parlato di "dittatura di Stato", dichiarandosi "prigioniero politico".