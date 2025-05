Nella causa LaBella sostiene di essere stata convocata sul set, ignara del fatto che la Hunt avesse rifiutato e se ne fosse andata. "Quel giorno, mi sono ritrovata esposta, senza protezione e profondamente tradita da un sistema che prometteva sicurezza e professionalità", ha dichiaratola stunt in una nota. "Quello che mi è successo ha minato la mia fiducia e ha cambiato per sempre il modo di muovermi in questo settore".

I suoi avvocati sono dell'opinione che la scena abbia violato i protocolli negoziati da SAG-AFTRA, che prevedono l'obbligo di preavviso di 48 ore e il consenso informato per qualsiasi scena che includa nudità o sesso simulato.

Nella causa si sostiene inoltre che il set non fosse chiuso, solo una troupe di poche persone avrebbe dovuto infatti essere presente per scene delicate che includevano nudità, sesso o stupro. "La scena è invece stata trasmessa pubblicamente su monitor affinché l'intera troupe potesse assistere... chiunque poteva passare e assistere alla scena in corso". Il giorno prima la stunt aveva già partecipato a una scena di stupro che però a differenza di questa seconda, sarebbe stata provata, in un set chiuso e con la presenza di un intimacy coordinator.

LaBella ha poi descritto la scena dicendo che "un attore era stato incaricato di immobilizzarla e sollevarle prepotentemente la gonna.

La causa intentata da LaBella sostiene infine che la stunt si fosse lamentata con i colleghi dell'esperienza ma, poiché la produzione era ancora in corso, sentiva di "dovere continuare a lavorare e mantenere un atteggiamento professionale".