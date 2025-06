Spagna, in un comune andaluso "fuorilegge" le nonne in strada al fresco: è polemica

In Spagna, ha scatenato le polemiche un post sul social X della polizia locale di Santa Fe, un comune andaluso. "Sappiamo che portare sedie e tavoli fuori dalla propria porta è una tradizione in molti paesi, ma gli spazi pubblici sono regolamentati. Se la polizia chiede di rimuoverli, fatelo per rispetto e convivenza. Con civismo e buon senso non si creano disagi. Grazie della collaborazione", si legge nel messaggio, accompagnato da una foto di sei donne sedute a chiacchierare fuori dalla porta di una casa. Un'immagine tipica di molte città del sud in estate, una tradizione secolare alimentata dalla necessità di prendere aria quando il caldo all'interno delle abitazioni è asfissiante. In Spagna, l'ordinanza è stata rapidamente interpretata dal popolo dei social come un affronto alla libertà degli anziani di godersi un po' d'aria all'aperto e così il caso da locale è diventato prima nazionale e poi internazionale.