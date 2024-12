Il Comune di Villasanta (Monza e Brianza) cerca "umarell"

Il Comune di Villasanta, in provincia di Monza e Brianza, cerca "umarell" o, come li ha definiti esattamente l'ente in un annuncio sul proprio sito, "volontari sentinelle". "L'idea è quella di coinvolgere nel volontariato in Comune persone che abbiano, per formazione o esperienza, qualche competenza nei settori del verde, dell'edilizia, delle manutenzioni. L'aspirante volontario potrebbe mettere a disposizione poche ore alla settimana secondo la propria disponibilità ed entrare a far parte di una squadra di cittadini che opererebbe sotto il coordinamento del personale comunale competente e dopo qualche momento di formazione", si legge sul portale del Comune. "Quello che immagino per questi volontari - ha spiegato il sindaco Lorenzo Galli - è un po' un ruolo di sentinelle del nostro territorio. Chiarisco subito che non potranno e né dovranno interferire nei cantieri, ma il loro compito sarà quello di supportare il Comune nell'intercettare piccoli guasti come fontanelle che non funzionano, buche e anche eventuali mancanze da parte dei fornitori di servizi".