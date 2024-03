A Piacenza la rivincita degli umarell: un cantiere crea una postazione per loro

L'origine della parola umarell

Sebbene la figura dell'anziano che si mette a curiosare osservando i cantieri esista da tempo immemore, la parola umarell è entrata a far parte del lessico italiano meno di 20 anni fa, 17 per la precisione. È comparsa per la prima volta nel 2005 su un blog, poi ha dato il titolo a un libro ed è diventata l'argomento al centro di diversi volumi. Il termine trae origine da una parola dialettale b bolognese, umarèl (con una sola L), usata in senso dispregiativo per indicare "un ometto dall'aria dimessa e anonima che vaga per la città", si legge su Treccani.it. Nei dizionari ottocenteschi dedicati al dialetto bolognese, con lo stesso significato, comparivano termini come umêtt, umarêtt, umein, umarein e uminein. Fatto sta che nel tempo, e per come lo conosciamo oggi, si è trasformato nel termine umarell.