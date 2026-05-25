Il mare nel cassetto, Valeria racconta il viaggio all’Elba: “La Sla non mi ha fermato, avevo gli occhi pieni di meraviglia"

"Ho trascorso gran parte della mia vita in aperta campagna, quasi più a contatto con gli animali che con le persone, ho presto imparato la durezza e il bello della natura. Sono sbocciata negli anni dell'università dove ho assaporato il valore della socialità e dell'amicizia. Non volevo sprecare tempo e con mia sorella ho rilevato una cartoleria. Ho avuto due figlie: ero davvero una buona madre, attenta e presente...".