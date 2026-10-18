Unabomber, il calvario di Elvo Zornitta tra errori giudiziari e persecuzione mediatica

"Non c'entro niente" - dice al quotidiano - con il bombarolo che nei 33 attentati compiuti nel Nord-est tra il 1993 e il 2006 ha ferito 15 persone, ma si è trovato "di fronte a un'accusa che non sta né in cielo né in terra". Zornitta è provato da una vicenda durata oltre due decenni, che si è chiusa definitivamente soltanto lo scorso 12 maggio, con l'ultimo esame del Dna risultato negativo. La persecuzione giudiziaria, con una prova manomessa e la sua casa "piena di sensori acustici e telecamere" messi dagli investigatori per spiarlo, gli hanno provocato "rabbia e rancore", racconta a Libero. "Stress continuo", invece, a causa di quella mediatica: "Nei sei mesi cruciali del 2006 fuori casa avevo regolarmente troupe televisive e alcune auto mi seguivano mentre andavo al lavoro". E proprio i giornalisti sono al centro di un episodio che Zornitta non dimenticherà mai: "Stavo uscendo da messa quando, improvvisamente, si è avvicinato un furgone. Si sono aperte le porte e un reporter mi ha urlato che era stata trovata la prova decisiva contro di me: un segno lasciato da una forbice su un lamierino. In quel momento mi è crollato il mondo addosso".