Raffaele Sollecito a Verissimo: "Io e Alberto Stasi siamo accomunati dall'ingiustizia delle nostre vicende"

A proposito di un episodio raccontato da Amanda Knox proprio a Verissimo, legato a un viaggio a Gubbio fatto insieme a lui qualche anno fa - quando un artista di strada, vedendolo spingere il passeggino della figlia di Amanda lo scambiò per il padre - Sollecito confida: "Quando ho risposto che la bambina non era mia ho avuto un sussulto. C’è stato come un fermo immagine, per più di un minuto nessuno ha fiatato". E immaginando come la loro vita sarebbe potuta andare, se non ci fosse stato quel tragico evento, chiosa: "Ci volevamo molto bene e ci trovavamo bene insieme. Cosa sarebbe successo nel concreto senza questa tragedia? È un punto interrogativo che forse non avrà mai risposta”. Infine, sulla possibilità di diventare padre e costruirsi una famiglia, Raffaele dichiara con amarezza: "Non ho nessuna stima dell'Italia, delle sue istituzioni. Non voglio creare una famiglia qui".