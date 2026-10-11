Selvaggia Lucarelli su Lorenzo Biagiarelli: "Quando mi ha lasciata, mi sono inginocchiata davanti a lui"

Ed è lì che la conduttrice ha messo da parte l'orgoglio. "Per la prima volta nella mia vita mi sono inginocchiata e gli ho detto 'fai quello che vuoi, perché non posso trattenerti, ma fidati di me, questa è una storia bellissima, dobbiamo crederci. Supereremo questo momento e saremo insieme per un sacco di tempo'". Una richiesta esplicita, senza giri di parole, affidata alla fiducia più che alla promessa.