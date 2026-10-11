Selvaggia Lucarelli su Lorenzo Biagiarelli: "Quando mi ha lasciata, mi sono inginocchiata davanti a lui"
A “Verissimo” l’opinionista del "Grande Fratello Vip" parla della propria vita privata: "Il matrimonio? Forse il prossimo autunno"
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Selvaggia Lucarelli torna a "Verissimo" e - tra le altre cose - fa il punto sul matrimonio con Lorenzo Biagiarelli, con cui sta dal 2016. Le nozze, ancora da definire, potrebbero arrivare entro un anno: "Non prometto niente, ma forse riusciremo a organizzarlo per l'autunno prossimo", dice l'opinionista del "Grande Fratello Vip".
Sul perché sposarsi dopo tutto questo tempo, la battuta arriva puntuale: "Dopo 11 anni non ci si sposa per amore, ci si sposa per mettere a posto un po' di cose. Non è Cupido a dirti sposati, è il commercialista". Un'uscita ironica, certo, che lascia però intendere una certa praticità dietro una decisione rimandata a lungo.
Il racconto si sposta poi agli inizi della relazione, quando tra loro c'erano sedici anni di differenza. "Lui aveva 25 anni e io 41", ricorda. "Ci guardiamo indietro e pensiamo a come eravamo giovani, ingenui, spavaldi. Ci credevamo sin dall'inizio". Non è stata però una partenza semplice: dopo poco tempo, Biagiarelli ha deciso di lasciarla, preso da un ripensamento.
Ed è lì che la conduttrice ha messo da parte l'orgoglio. "Per la prima volta nella mia vita mi sono inginocchiata e gli ho detto 'fai quello che vuoi, perché non posso trattenerti, ma fidati di me, questa è una storia bellissima, dobbiamo crederci. Supereremo questo momento e saremo insieme per un sacco di tempo'". Una richiesta esplicita, senza giri di parole, affidata alla fiducia più che alla promessa.
Lui si è preso il tempo che gli serviva, poi la scelta è arrivata. "Siamo rimasti insieme e non ci siamo più lasciati", conclude la donna, riassumendo in poche parole una storia che, a distanza di dieci anni, continua a tenere.