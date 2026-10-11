"Verissimo", Giorgia Palmas e Filippo Magnini svelano il sesso del figlio che aspettano: "Sarà…"

"L'idea ci sarebbe piaciuta. Ci avevamo provato due o tre anni fa, ma non è successo", racconta la donna. Così, quando è arrivato un ritardo, il pensiero non è andato immediatamente a una dolce attesa: "Non ho pensato subito a una gravidanza proprio perché ci avevamo già provato e anche perché 44 anni sono 44 anni". Poi la conferma: "È stata una grande sorpresa, un'emozione enorme".