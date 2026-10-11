"Verissimo", Giorgia Palmas e Filippo Magnini svelano il sesso del figlio che aspettano: "Sarà…"

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, come hanno già annunciato sui social network, aspettano un bambino. Ospite a "Verissimo", però, la coppia aggiunge un dettaglio alla notizia già nota: sarà un maschietto. "Sorpresa nella sorpresa. Dovrò imparare di nuovo a cambiare pannolini", scherza l'ex velina di "Striscia la Notizia".
Per Palmas non si tratta il primo figlio. È già mamma di Sofia, nata nel 2008 dalla precedente relazione con Davide Bombardini, e di Mia, arrivata nel 2020 dal matrimonio proprio con il marito Filippo Magnini. Un terzo bebè, a questa età, non rientrava però nei piani.
"L'idea ci sarebbe piaciuta. Ci avevamo provato due o tre anni fa, ma non è successo", racconta la donna. Così, quando è arrivato un ritardo, il pensiero non è andato immediatamente a una dolce attesa: "Non ho pensato subito a una gravidanza proprio perché ci avevamo già provato e anche perché 44 anni sono 44 anni". Poi la conferma: "È stata una grande sorpresa, un'emozione enorme".
Anche l'ex nuotatore ha accolto la notizia con entusiasmo: "È stata una sorpresa. Sono felicissimo". E nella lettera dedicata alla moglie ha lasciato affiorare un desiderio più profondo, che forse nemmeno lui ammetteva fino in fondo: "Forse non ci stavamo più pensando, ma dentro di me l'ho sempre desiderato".
Una nuova attesa, quindi, per una coppia che sembrava aver archiviato l'idea di allargare ancora la famiglia. E che ora si ritrova a preparare ancora una volta la cameretta.