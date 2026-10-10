Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti sui 15 anni di nozze: “Oggi il nostro amore è ancora più forte"

Rinnovate le promesse di matrimonio, a "Verissimo" Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti tornano con la memoria agli inizi della loro storia. Un legame nato in fretta e consolidato nel tempo: "Ci siamo sposati dopo un anno di conoscenza. Oggi credo che il nostro amore sia ancora più forte", racconta l'ex calciatore, 44 anni, parlando per entrambi.
Per la moglie, 48 anni, ballerina e insegnante di danza, il segreto di questa solidità sta soprattutto nella famiglia costruita insieme. "Abbiamo cresciuto insieme i figli e questo dà tanta forza", spiega. "È una vita in cui siamo cresciuti con loro. È stata una costruzione tutti insieme".
Una famiglia allargata, la loro. Quando l'étoile lo ha conosciuto, Balzaretti era già padre di Lucrezia, nata nel 2006, e di Ginevra, arrivata nel 2008, entrambe nate da una relazione precedente. Le due ragazze sono state accolte e cresciute dalla danzatrice come figlie proprie. In seguito la coppia ha avuto Julia, nel 2012, e Gabriel, nel 2015.
Fin dal primo momento, l'ex terzino aveva messo le cose in chiaro. "Quando ci siamo conosciuti, lui mi ha detto subito 'le mie figlie sono la priorità'", ricorda lei. Una premessa che, anziché allontanarla, l'ha fatta innamorare ancora di più: "Io sono cresciuta con l'amore più grande per lui perché amava le sue figlie più di ogni cosa". Non sono mancate le difficoltà, ammette, "ma penso sia stata una prova d'amore".
Lui le riconosce il merito di quel percorso. "Eleonora è stata veramente brava perché non è stato facile all'inizio", sottolinea. "Scegliendo me e le mie figlie è stata bravissima e le ha cresciute in maniera splendida". È il ritratto di un amore che, a distanza di anni, i due considerano un traguardo raggiunto insieme, figli compresi.