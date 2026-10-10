Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti sui 15 anni di nozze: “Oggi il nostro amore è ancora più forte"

Una famiglia allargata, la loro. Quando l'étoile lo ha conosciuto, Balzaretti era già padre di Lucrezia, nata nel 2006, e di Ginevra, arrivata nel 2008, entrambe nate da una relazione precedente. Le due ragazze sono state accolte e cresciute dalla danzatrice come figlie proprie. In seguito la coppia ha avuto Julia, nel 2012, e Gabriel, nel 2015.