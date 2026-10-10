"Temptation Island", Cristian Mascolino contro Soraya Sabetta: "Ha provato a infangarmi, non l'ho tradita così tanto..."

Al centro c'è soprattutto un'espressione che aveva lasciato molti interrogativi. "Quando dicevo 'alzare l'asticella', mi riferivo a tante cose", spiega l'uomo. Il riferimento riguarda quanto avrebbe scoperto mentre il programma era in onda. "Sono venuto a conoscenza, durante la messa in onda di Temptation Island, che lei ha cercato più volte di infangarmi con dei nostri conoscenti raccontando che io non ero quello che sembrava, che non la trattavo bene e che aveva scoperto un mio tradimento prima di entrare nel programma, che non era vero".