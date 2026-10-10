"Temptation Island", Cristian Mascolino contro Soraya Sabetta: "Ha provato a infangarmi, non l'ho tradita così tanto..."
Ospite a "Verissimo" con la nuova compagna, Nicole Cena, l’uomo fa chiarezza sulle insinuazioni dell’ex fidanzata
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Tra i protagonisti dell'ultima edizione di "Temptation Island", Cristian Mascolino arriva a "Verissimo" per presentare la nuova fidanzata, Nicole Cena, e per chiarire una volta per tutte il senso di alcune frasi pronunciate durante l'ultimo confronto televisivo con l'ormai ex Soraya Sabetta.
Al centro c'è soprattutto un'espressione che aveva lasciato molti interrogativi. "Quando dicevo 'alzare l'asticella', mi riferivo a tante cose", spiega l'uomo. Il riferimento riguarda quanto avrebbe scoperto mentre il programma era in onda. "Sono venuto a conoscenza, durante la messa in onda di Temptation Island, che lei ha cercato più volte di infangarmi con dei nostri conoscenti raccontando che io non ero quello che sembrava, che non la trattavo bene e che aveva scoperto un mio tradimento prima di entrare nel programma, che non era vero".
Secondo Mascolino, dietro quei racconti ci sarebbe un motivo preciso: "L'ha fatto solo per giustificare il suo comportamento nel villaggio". Le voci fatte girare tra gli amici comuni sarebbero servite, a suo dire, a spostare l'attenzione dalle scelte fatte da lei durante il percorso nel reality.
Il discorso si sposta poi sulle infedeltà venute a galla dopo la fine del programma, di cui la ragazza aveva parlato nella stessa puntata. Su questo punto il giovane non nega, ma contesta i numeri: "Non sono state cinque o sei come dice lei. Si tratta di due, tre ragazze".
Nel suo racconto, inoltre, quelle frequentazioni non sono tutte uguali. "Solo con una c'è stata una vicinanza fisica, con le altre due no, tra cui la ragazza della chat di cui ha parlato Soraya", precisa. È una versione che ridimensiona le accuse senza smentirle del tutto, e che difficilmente chiuderà il botta e risposta tra i due ex.