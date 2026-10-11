Gianluigi Nuzzi sulla compagna Valentina: "Sempre stato convinto fosse quella giusta"

"Quando Giovanni era piccolo, aveva sei o sette anni, si tagliò il braccio giocando. Tirò un colpo contro la porta finestra", ricostruisce. "Eravamo in campagna, io ero a telefono in riunione per Quarto grado. Buttai giù e scesi al piano di sotto. C'era la mia compagna Valentina che piangeva, lui era sdraiato a terra e perdeva molto sangue". Poi l'immagine che non lo ha più lasciato: "Mi ricordo che piangendo, guardandomi negli occhi mi disse 'papà, non voglio morire'".