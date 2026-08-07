Amanda Knox respinge le accuse rivolte al suo primo spettacolo teatrale, sostenendo che non intende in alcun modo banalizzare la violenza contro le donne. In un messaggio pubblicato su Instagram, la 39enne ha affermato che il suo "Cartwheel" è "un omaggio alla memoria di Meredith Kercher" e una denuncia della violenza subita "da lei e da me". Amanda Knox era stata assolta in via definitiva il 27 marzo 2015 dalla Corte di Cassazione per l'omicidio di della coinquilina.