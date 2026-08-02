Knox ha replicato affermando di non aver mai avuto l'opportunità di dialogare direttamente con i parenti di Meredith Kercher e di essere disponibile a un confronto qualora lo desiderassero. Pur riconoscendo il dolore della famiglia, sostiene di avere il diritto di raccontare la propria esperienza e le conseguenze che quella vicenda ha avuto sulla sua vita, ribadendo di voler mantenere vivo anche il ricordo della giovane studentessa britannica.