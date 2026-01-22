Omicidio Kercher, Amanda Knox racconta il faccia a faccia "con l'uomo che mi mandò in prigione"

Diventa un documentario il viaggio di ritorno dall'Italia agli Stati Uniti di Amanda Knox dopo essere stata assolta dall'accusa di aver partecipato all'omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a novembre del 2007 a Perugia. Si intitola Bocca del lupo e verrà pubblicato il 26 gennaio. Ad annunciarlo è la stessa Knox sul suo account X. "Racconta del mio viaggio di ritorno in Italia e del mio incontro faccia a faccia con l'uomo che mi ha mandato in prigione", ha detto la 38enne americana. Il riferimento sembra essere a Giuliano Mignini, il magistrato ora in pensione che coordinò l'indagine e con il quale Knox si è incontrata proprio a Perugia. Il suo volto compare spesso nel trailer dello stesso documentario. Il documentario "è più intimo e rivelatore di qualsiasi cosa abbia fatto prima", ha detto ancora Knox.