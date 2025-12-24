Amanda Knox sui social: "Unitevi a me, meditiamo insieme"

"Una scelta che ho fatto cinque anni fa ha dato enormi frutti: ho iniziato a meditare regolarmente" spiega Amanda Knox. "È una scelta - aggiunge - cui devo continuamente riaffermarmi. E l'impegno è sempre più semplice con gli amici. Ecco perché ti invito a unirti a me per iniziare un corso introduttivo di meditazione. E poi spiega il programma: "Ogni giorno ascolteremo insieme una breve lezione sulla teoria, faremo una meditazione guidata di circa 10 minuti, e poi discuteremo insieme per altri venti minuti".