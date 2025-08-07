Delitto Meredith, Amanda Knox: vorrei riconciliarmi con i suoi fratelli | La replica: impossibile riavvicinarsi

"Vorrei riconciliarmi con i familiari di Meredith". Lo ha detto Amanda Knox, coinquilina della studentessa inglese uccisa 18 anni fa. Arrestata, condannata e poi definitivamente assolta per quel delitto al quale si è sempre proclamata estranea, in una intervista a Newsweek afferma che le piacerebbe molto avere l'opportunità di riconciliarsi con i fratelli di Kercher (i genitori sono entrambi morti). "Abbiamo vissuto insieme un'esperienza molto traumatica - ha detto - e sarebbe molto bello e credo molto terapeutico per noi poterne parlare. Ma alla fine, il loro dolore è reale e totalizzante e i miei sentimenti riguardo al mio non pretendono nulla. Voglio solo che sappiano che voglio riconciliarmi con loro".