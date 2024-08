Knox, "Il sistema giudiziario italiano mi tormenta da 17 anni"

Al centro di quest'ultimo processo ci sono le affermazioni di Knox su Lumumba, all'epoca suo datore di lavoro in un pub della città umbra. In un memoriale, scritto pochi giorni dopo la morte di Meredith e il fermo arrivato perché sospettata dell'omicidio, Knox accusò Lumumba, un innocente, del delitto. Secondo i giudici di Firenze lo fece "per uscire dalla scomoda situazione in cui si trovava"e "per porre termine alle indagini, non potendo prevederne l'esito". La giovane americana "si trovava all'interno della casa al momento dell'omicidio e quindi ben sapeva" che lui "non c'era", conclude la Corte.