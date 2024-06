"Non ho mai voluto calunniare Patrick (Lumumba, ndr). Lui era mio amico, si è preso cura di me e mi consolò per la perdita della mia amica (Meredith Kercher, ndr). Mi dispiace di non avercela fatta a resistere alle pressioni e che lui abbia sofferto". Queste le parole pronunciate da Amanda Knox in una dichiarazione spontanea prima che la Corte d'assise d'appello di Firenze si ritirasse in camera di consiglio. "Chiedo umilmente di dichiararmi innocente", ha concluso la 36enne americana. Di se stessa nelle ore passate in questura nei giorni dopo il delitto ha parlato come di una ventenne "spaventata e ingannata".