Amanda Knox incontra il pm che voleva condannarla: "Ci siamo abbracciati"

Amanda Knox e l'ex pm del caso Meredith Kercher, Giuliano Mignini, la coppia che non ti aspetti: i due si sono incontrati a 16 anni di distanza da quel terribile delitto.

Lui, magistrato in pensione, è colui che ha tenuto in piedi l'accusa tentando di far condannare all'ergastolo la studentessa americana. Lei invece è stata assolta in via definitiva perché non sono state trovate prove schiaccianti e ora si è rifatta una vita. Il 17 giugno 2022 Amanda Knox è tornata a Perugia e ha voluto incontrare colui che la voleva in galera. Un incontro confermato dallo stesso Giuliano Mignini che rivela: "Ci siamo abbracciati, ora Amanda è un'altra persona".