Amanda Knox si esibisce nel gruppo di "Tutti condannati ingiustamente" | Sul palco anche il chitarrista dei Pearl Jam

Amanda Knox torna al centro della scena, anzi del palco. La 37enne americana ha partecipato a una singolare esibizione negli Stati Uniti da parte di una band musicale di "tutti condannati ingiustamente". Amanda Knox si è esibita cantando in un gruppo composto da individui che sostengono di aver subito ingiustizie giudiziarie. La donna ha passato quasi quattro anni in cella per l'omicidio di Meredith Kercher compiuto a Perugia prima di essere scarcerata e poi definitivamente assolta per il delitto al quale si è sempre proclamata innocente.