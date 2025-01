Calunniò Lumumba, definitiva la condanna a tre anni per Amanda Knox | Lui: "Condanna l'accompagni per tutta la vita"

Pur essendo la condanna per calunnia confermata in tutti i gradi di giudizio, per questo reato è stato celebrato un nuovo processo dopo che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto la violazione dei diritti di difesa di Knox durante gli interrogatori che portarono al fermo per omicidio (per il quale è stata poi assolta definitivamente) e nei quali accusava Lumumba. Quindi la Cassazione ha riaperto il procedimento per porre rimedio agli effetti delle irregolarità e inviato gli atti a Firenze. Il processo ha comunque riguardato solo il memoriale scritto dalla trentasettenne di Seattle la mattina del 6 novembre del 2007, dopo il fermo. Un documento scritto a penna dalla stessa Knox non risultato "compromesso" dalle censure della Corte europea e rimesso alla valutazione dei giudici toscani che si sono espressi per la responsabilità della donna nella calunnia, ritenendo in particolare che accusò "ingiustamente Lumumba per uscire dalla scomoda situazione in cui si trovava".