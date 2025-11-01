Meredith Kercher, l'ex pm: "Non è stata fatta giustizia, un errore quell'interrogatorio ad Amanda"

Mignini torna poi su alcune questioni processuali. A suo giudizio, diversi fattori fortuiti giocarono a favore della Knox e di Sollecito. In particolare, la scelta del rito abbreviato per Rudy Guede “determinò l’incompatibilità del primo collegio giudicante”, obbligando a formarne uno nuovo e separato. Se così non fosse stato, "la condanna sarebbe stata certa" anche per la Knox e Sollecito. E sull’assoluzione finale dei due imputati, il magistrato parla di “una sentenza eccezionale”, richiamando l’annullamento senza rinvio deciso dalla Cassazione, “caso raro nella giurisprudenza italiana”. A suo avviso, “la presenza della Knox e quasi certamente di Sollecito” sulla scena del delitto resta accertata, anche se non fu mai chiarito quale ruolo abbiano avuto realmente. Guede, sottolinea, “non agì da solo”.