Meredith, ex pm fa un nuovo nome a 18 anni dall'omicidio

A 18 anni dall'omicidio a Perugia di Meredith Kercher, Giuliano Mignini, il magistrato che coordinò le indagini torna a Parlare di quel delitto in un'intervista alla Stampa. "Una fonte che ritengo affidabile mi ha fatto il nome di un individuo, mai preso in considerazione prima d'ora. Una persona che potrebbe essere implicata nell'omicidio e che scappò all'estero pochi giorni dopo il delitto" ha detto, spiegando di avere già segnalato la cosa alla Procura. Che però non avrebbe aperto alcun nuovo fascicolo riguardante l'omicidio Kercher.



L'indagine sulla morte della studentessa inglese rimane quindi chiusa e condensata nelle sentenze passate in giudicato. Che vedono Rudy Guede unico condannato per l'omicidio a 16 anni di reclusione già tutti scontati. Assolti invece al termine di un lungo iter Amanda Knox e Raffaele Sollecito. Tutti si sono sempre proclamati estranei al delitto compiuto a Perugia la sera tra il primo e 2 novembre del 2007. Per Knox è stata recentemente confermata la condanna per avere calunniato Patrick Lumumba tirandolo in ballo nelle prime fasi delle indagini sull'omicidio al quale è invece risultato completamente estraneo. L'americana si è professata innocente anche per questa accusa.