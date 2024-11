Amanda Knox e la serie tv sul delitto Kercher, gli inglesi contro l'americana: "Perché guadagna ancora sull'omicidio di Meredith?"

Sono tante, insomma, le voci che si levano contro questa produzione. E nel mirino finisce soprattutto Amanda Knox, tra i protagonisti del caso che ha tenuto col fiato sospeso per anni. La serie, in otto puntate, racconterà la storia, ma dal punto di vista di Amanda, che sarà raffigurata come vittima della giustizia italiana. La sinossi della produzione dice infatti che "il progetto racconterà di come" la donna, oggi 36enne, "sia stata ingiustamente condannata per l'omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher e della sua odissea per liberarsi durata 16 anni".