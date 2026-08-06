Nel corso dell'intervista alla Bbc, Stephanie Kercher ha spiegato perché ritiene inaccettabile la decisione di Amanda Knox di trasformare la propria storia giudiziaria in uno spettacolo di stand-up comedy. "Il dolore della nostra famiglia è immenso. Non posso spiegarvi quanto abbiamo sofferto, e ne parliamo ancora dopo due decenni", ha detto. La sorella della studentessa uccisa a Perugia nel 2007 ha precisato che la sua critica si basa sul fatto che il racconto ruoti attorno a una tragedia reale e a una persona che non può più difendere la propria memoria. Per questo ha invitato la Knox a mettersi nei panni della sua famiglia, chiedendole di riflettere su come reagirebbe se la vicenda riguardasse sua sorella.