"Pensi alla famiglia, ai suoi amici e provi a ribaltare la situazione: se fosse successo a sua sorella". Con queste parole, pronunciate al programma Bbc Breakfast, Stephanie Kercher è tornata ad accusare e criticare Amanda Knox per il suo show comico e per non aver mai compreso fino in fondo il dolore provocato dall'omicidio della sorella Meredith. Al centro delle polemiche c'è, appunto, il monologo "Amanda Knox: Cartwheel", lo spettacolo comico che l'americana mette in scena al Fringe Festival di Edimburgo e che ripercorre la sua vicenda giudiziaria.
"Il dolore non è mai finito"
Nel corso dell'intervista alla Bbc, Stephanie Kercher ha spiegato perché ritiene inaccettabile la decisione di Amanda Knox di trasformare la propria storia giudiziaria in uno spettacolo di stand-up comedy. "Il dolore della nostra famiglia è immenso. Non posso spiegarvi quanto abbiamo sofferto, e ne parliamo ancora dopo due decenni", ha detto. La sorella della studentessa uccisa a Perugia nel 2007 ha precisato che la sua critica si basa sul fatto che il racconto ruoti attorno a una tragedia reale e a una persona che non può più difendere la propria memoria. Per questo ha invitato la Knox a mettersi nei panni della sua famiglia, chiedendole di riflettere su come reagirebbe se la vicenda riguardasse sua sorella.
L'appello al premier Burnham
Stephanie Kercher ha poi chiesto un intervento del premier britannico Andy Burnham, richiamando l'attenzione sulla petizione promossa contro lo spettacolo, che ha già raccolto oltre 2.400 firme. "Non è solo la nostra famiglia a provare questo dolore, e credo che la questione vada affrontata, perché crea un precedente per chiunque altro voglia fare uno show del genere", ha detto. La donna ha aggiunto che vorrebbe poter incontrare il primo ministro per discutere della vicenda.
Le contestazioni della famiglia, ma la Knox precisa: "Non scherzo sull'omicidio"
Le parole di Stephanie Kercher arrivano dopo le critiche espresse dagli altri familiari di Meredith attraverso il loro avvocato italiano. Il legale aveva parlato di una reazione "allibita", definendo l'iniziativa di Amanda Knox "offensiva e deplorevole". L'avvocato aveva inoltre sostenuto che il monologo rappresentasse un oltraggio "alla memoria di Meredith", aggiungendo: "Abbiamo perso ogni speranza" che Amanda possa "comprendere i sentimenti" della famiglia Kercher. Dall'altra parte, Knox ha dichiarato al quotidiano Telegraph di "non scherzare" sulla morte di Meredith, bensì "scherzo spesso su come sono stata diffamata, ma non scherzo sul suo omicidio".