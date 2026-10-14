© Instagram | Elisabetta Canalis indossa un abito con effetto vedo-non-vedo
© Instagram | Elisabetta Canalis indossa un abito con effetto vedo-non-vedo
Con il suo effetto vedo-non-vedo, il vestito scelto dall'ex velina rappresenta un equilibrio tra ricercatezza e audacia che non passa inosservato
© Instagram | Elisabetta Canalis indossa un abito con effetto vedo-non-vedo
© Instagram | Elisabetta Canalis indossa un abito con effetto vedo-non-vedo
Dalle giornate al sole californiano a un look che punta tutto sul gioco delle trasparenze: Elisabetta Canalis torna a catturare l'attenzione sui social con nuove immagini della sua vita a Los Angeles. L'ex velina sceglie un outfit che unisce raffinatezza e sensualità, ma è soprattutto un particolare dell'abito a rendere gli scatti più audaci del previsto.
Nel nuovo carosello pubblicato sui social, Canalis mette da parte bikini e scenari marini per mostrare un'eleganza più classica, senza rinunciare al suo stile sensuale. A colpire è soprattutto la parte posteriore del vestito, che lascia la schiena quasi completamente scoperta e la valorizza con inserti in pizzo.
Il tessuto trasparente contribuisce al cosiddetto effetto vedo-non-vedo, lasciando intravedere le forme e trasformando l'abito nel centro dell'attenzione. Un equilibrio tra ricercatezza e audacia che non passa inosservato e che si inserisce nel racconto social con cui l'ex velina condivide scorci della sua quotidianità californiana.
Solo di recente Canalis aveva pubblicato un altro carosello dal tono decisamente estivo e provocante, con immagini in spiaggia che avevano attirato l'interesse dei suoi follower. Questa volta il contesto cambia, ma resta la scelta di valorizzare la propria immagine attraverso look capaci di suscitare curiosità.
Non è la prima volta che Elisabetta Canalis sceglie un outfit costruito intorno alle trasparenze. All'inizio di aprile, infatti, aveva già fatto parlare di sé indossando un body nero che lasciava poco spazio all'immaginazione. Anche in quel caso, il contrasto tra il capo e le forme della showgirl aveva alimentato le discussioni online.
I nuovi scatti confermano così una cifra stilistica che alterna sensualità ed eleganza, mentre la sua presenza sui social continua ad attirare l'attenzione anche per gli altri aspetti della sua vita pubblica. Il gossip che la riguarda, infatti, non si esaurisce nelle fotografie e nelle scelte di abbigliamento.
Nelle ultime settimane è tornato a circolare anche il tema del rapporto tra Canalis e Maddalena Corvaglia. Le due avevano stretto amicizia durante l'esperienza condivisa a Striscia la Notizia, ma il loro legame si è interrotto ormai da anni, lasciando spazio a domande e ricostruzioni sui motivi della rottura. Corvaglia è tornata a parlare del valore che quell'amicizia aveva avuto nella sua vita, mentre Canalis, ospite di Verissimo, ha ridimensionato alcune delle versioni circolate sulla fine del rapporto. Gli interventi delle due ex veline hanno riacceso la curiosità del pubblico, ma senza portare alla luce nuovi dettagli decisivi sulle ragioni del loro allontanamento.
© Instagram | Elisabetta Canalis a Los Angeles
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