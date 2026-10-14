Nelle ultime settimane è tornato a circolare anche il tema del rapporto tra Canalis e Maddalena Corvaglia. Le due avevano stretto amicizia durante l'esperienza condivisa a Striscia la Notizia, ma il loro legame si è interrotto ormai da anni, lasciando spazio a domande e ricostruzioni sui motivi della rottura. Corvaglia è tornata a parlare del valore che quell'amicizia aveva avuto nella sua vita, mentre Canalis, ospite di Verissimo, ha ridimensionato alcune delle versioni circolate sulla fine del rapporto. Gli interventi delle due ex veline hanno riacceso la curiosità del pubblico, ma senza portare alla luce nuovi dettagli decisivi sulle ragioni del loro allontanamento.