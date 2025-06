Guerra Israele-Iran, Cecilia Sala: "Trump sta seguendo Netanyahu"

"In Iran Benjamin Netanyahu punta a un cambio di regime politico, ma non è in grado. Ha cominciato questa guerra dicendo che l'obiettivo era quello di fermare il programma nucleare iraniano. Il primo ministro israeliano, però, sa che per fermare le centrifughe che arricchiscono l'uranio nella base di Fordow ha bisogno del supporto di Donald Trump, ha bisogno degli aerei americani che trasportano bombe anti-bunker da 14 tonnellate che hanno soltanto loro", spiega Cecilia Sala ai microfoni del programma di Rete 4. E prosegue: "Quello che Netanyahu sta cercando di ottenere in questo momento, e per ora la risposta di Trump è positiva, è di coinvolgere di più gli americani nella guerra".