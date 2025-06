"Staremmo tutti in questo spazio anche se il tempo dell'allarme fosse più lungo, non ci sono tante opzioni per noi, per chi magari non ha un bunker nella casa. Bisogna proteggersi il più possibile e si deve entrare in questi posti", continua Revital Rachmani. Oltre allo spazio, non secondario è il problema delle provviste di cibo e acqua. "Ognuno si porta i proprio viveri, ma l'acqua c'è sempre. Abbiamo sempre una borsa delle emergenze con passaporti, vestiti, acqua, portafoglio e tutti i beni di prima necessità. È una situazione molto strana, ci vediamo con i vicini praticamente tre volte al giorno: la notte, la mattina e il pomeriggio", spiega la ragazza. E aggiunge: "Siamo tutti stanchi ed esauriti, ma siamo abituati a questa situazione. Stare insieme in un bunker porta quasi a diventare una grande famiglia. Abbiamo paura, ma cerchiamo di aiutarci a vicenda. Cerco di vivere giorno per giorno e vedere che cosa succederà. È una situazione necessaria perché è una guerra di sopravvivenza anche per lo Stato, ma dall'altro lato ne stiamo pagando anche le conseguenze". Infine, Revital Rachmani mostra la struttura del bunker in cui spesso si rifugia: "Si trova un piano sotto rispetto al piano terra. Nel nostro bunker non c'è tante cose, ma la gente ha cominciato a portare più sedie, ventilatori e del cibo. Per respirare c'è una piccola finestra che ci aiuta a respirare".