Gaza, il turismo nei luoghi dei bombardamenti organizzato da alcuni tour operator israeliani

A ridosso del confine di Gaza, come mostra il programma di Rete 4, alcuni operatori turistici israeliani organizzano tour per mostrare i bombardamenti e la distruzione nella Striscia di Gaza. A portare alla luce l'esistenza di questo fenomeno è stata per prima una tv spagnola che ha mostrato come, su una nota piattaforma online, sia possibile prendere parte a un tour in alcuni luoghi della Striscia.