Treviso, malore durante una lezione di pilates: muore studentessa di 21 anni

La direzione della palestra ha precisato che la struttura è dotata di defibrillatore e che tutto il personale è formato per affrontare emergenze sanitarie. In questo caso, però, non si sarebbero verificate le condizioni per l’utilizzo del dispositivo, poiché la giovane non avrebbe mai perso conoscenza prima dell’arrivo dei soccorsi. La procura ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. Tra le ipotesi più accreditate c’è anche quella di un’embolia polmonare che avrebbe provocato prima l'affaticamento respiratorio poi l'arresto cardiaco.