Elena Maraga, l'ex "maestra su Onlyfans" è pronta: "Voglio tornare a scuola"

Nelle settimane successive, il caso aveva sollevato un vero e proprio tornado. Tra chi sosteneva la "doppia" attività della maestra e chi la condannava. Una notorietà che, nel bene e nel male, aveva portato nelle tasche della 30enne un bel gruzzoletto: "Io non mi vergogno di quello che faccio, ma non è proprio un gioco. Grazie alla notorietà del mio caso nell'ultimo mese ho guadagnato circa 40mila euro, ma non sarà sempre così", aveva confessato a Mattino Cinque News. Qualche mese dopo, Elena Maraga aveva poi raggiunto un accordo con la scuola sulla cessazione del suo rapporto di lavoro. La giovane ha poi sporto denuncia per diffamazione e violazione del copyright contro chi aveva prelevato e diffuso le sue foto private. Ora, forse, il ritorno alla cattedra.