Travolta e uccisa a Milano, tre minori allontanati dalle famiglie dopo essere fuggiti: si cerca ancora il quarto

I bambini erano spariti dal campo rom di Milano: tre sono stati bloccati in Piemonte. Saranno collocati in comunità
Tre dei quattro ragazzini che hanno travolto e ucciso Cecilia De Astis a Milano, dopo essere stati restituiti alle famiglie, sono stati rintracciati e nuovamente allontanati dai genitori, e saranno portati in comunità. I tre sono stati bloccati in Piemonte: mercoledì le famiglie erano sparite e poi tornate al campo rom milanese, per poi allontanarsi nuovamente "senza comunicare le loro intenzioni". Il quarto bambino, invece, risulta irreperibile. Il provvedimento d'urgenza è stato eseguito dalla polizia locale di Milano d'intesa con la Procura minorile.
Una minore è stata fermata sull'autostrada A6 Torino-Savona all'altezza del casello di Fossano (Cuneo), in direzione Ventimiglia. Due fratelli, tra cui il conducente dell'auto che ha provocato il decesso di Cecilia De Astis, sono stati fermati in Piemonte in un terreno agricolo nel Comune di Beinasco, in provincia di Torino.
Sono invece ancora in corso attività per rintracciare il quarto minore del gruppo che lunedì era a bordo dell'auto, rubata a un turista francese prima della tragedia.
