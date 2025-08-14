Travolta e uccisa a Milano, tre minori allontanati dalle famiglie dopo essere fuggiti: si cerca ancora il quarto

Tre dei quattro ragazzini che hanno travolto e ucciso Cecilia De Astis a Milano, dopo essere stati restituiti alle famiglie, sono stati rintracciati e nuovamente allontanati dai genitori, e saranno portati in comunità. I tre sono stati bloccati in Piemonte: mercoledì le famiglie erano sparite e poi tornate al campo rom milanese, per poi allontanarsi nuovamente "senza comunicare le loro intenzioni". Il quarto bambino, invece, risulta irreperibile. Il provvedimento d'urgenza è stato eseguito dalla polizia locale di Milano d'intesa con la Procura minorile.