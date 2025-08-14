Auto pirata a Milano, Salvini: "Colpa non è dei bambini, ma di genitori che non li hanno educati alla legalità"

"La colpa non è dei bambini ma dei genitori che non sono genitori. Li hanno educati all'illegalità". Sono le parole del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervenuto a "Zona Bianca" sul caso dell'auto pirata guidata da quattro ragazzini tra gli 11 ai 13 anni e che ha travolto e ucciso una 71enne, Cecilia De Astis.