Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
A "Zona Bianca"

Auto pirata a Milano, Salvini: "Colpa non è dei bambini, ma di genitori che non li hanno educati alla legalità"

Il vicepremier a "Zona Bianca": "Bisogna salvarli dai campi rom"

14 Ago 2025 - 10:41

"La colpa non è dei bambini ma dei genitori che non sono genitori. Li hanno educati all'illegalità". Sono le parole del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervenuto a "Zona Bianca" sul caso dell'auto pirata guidata da quattro ragazzini tra gli 11 ai 13 anni e che ha travolto e ucciso una 71enne, Cecilia De Astis.

Le parole di Salvini

 "La colpa non è di questi bambini, ma di genitori che non sono genitori - ha spiegato il ministro nel programma condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4 -. Come si fa a mettersi al volante a 13 anni? Sono incredulo dal fatto che la magistratura minorile non abbia sottratto questi bambini a dei genitori che li hanno educati all'illegalità, che non può più essere tollerata. I campi rom illegali devono poter essere sgomberati. Bisogna salvare quei bambini togliendoli ai campi rom e affidarli a strutture".

Leggi anche

Salvini: indennizzi maggiorati per gli espropri legati al Ponte sullo Stretto

Auto pirata a Milano, il racconto della madre dell'11enne: "Piango per mio figlio e la vittima" | Uno dei minori: "Siamo scappati per la paura"

L'esempio di Ferrara

 E proprio sui campi rom, Salvini porta l'esempio di una città amministrata dalla Lega: "Il comune di Ferrara, con un sindaco della Lega, ha cancellato i campi rom abusivi dal suo territorio, ma per qualche amministrazione di sinistra il problema è Salvini che ce l'ha con i rom che usano i bimbi per rubare. Spero che questa morte, e il mio pensiero va ai familiari di questa donna, serva a far sì che non sia più tutelata l'illegalità dei campi rom". 

matteo salvini

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri