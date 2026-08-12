Tram deragliato a Milano, i consulenti del conducente: "Svenimento improvviso, ha accelerato inconsapevolmente"

Nessuna distrazione, bensì un malore "acuto e imprevedibile" sarebbe alla base del grave deragliamento del tram, avvenuto il 27 febbraio a Milano, in cui avevano perso la vita due persone e una cinquantina erano rimaste ferite. Questa la conclusione a cui sono giunti i periti di parte di Pietro Montemurro, il conducente dell'azienda di trasporti milanesi che si trovava alla guida del mezzo e che risulta indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Stando agli specialisti, il malore non sarebbe avvenuto in connessione a una malattia pregressa bensì come una combinazione "quasi certa" di quattro avvenimenti accaduti nelle ore precedenti al disastro. Escluso, almeno dalla difesa del conducente, che fosse al telefono poco prima dell'incidente.