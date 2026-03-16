Autista ancora sotto choc

Tram deragliato a Milano, la difesa del conducente: "Non era al telefono al momento dell'impatto"

L'uomo, accusato di disastro ferroviario e omicidio e lesioni colpose, si è rifiutato di rispondere alle domande dei pm

16 Mar 2026 - 15:30
© Ansa

© Ansa

"Al momento dell'impatto posso escludere che fosse al telefono", a dirlo è Mirko Mazzali, uno dei difensori del tranviere indagato per il deragliamento del tramlink dello scorso 27 febbraio a Milano, durante l'interrogatorio. L'affermazione del legale sarebbe supportata dalle prime analisi fatte dagli inquirenti sul dispositivo: "Non c'è stato traffico dati nel momento in cui è avvenuto l'incidente". 

Leggi anche

Milano, indagato per disastro ferroviario colposo il conducente del tram deragliato | Sequestri in corso nella sede Atm

Milano, il pm: "Il tram andava troppo veloce, non è possibile escludere nessuna ipotesi"

Intanto il suo assistito, al quale verrà riconsegnato il telefono, si è avvalso della facoltà di non rispondere ai pm Elisa Calanducci e Corinna Carrara. Secondo i suoi avvocati, i legali Mazzali e Tusa: "Non è in condizione di rispondere alle domande, è ancora sotto choc". L'autista del tramlink della linea 9 è accusato di disastro ferroviario e omicidio e lesioni colpose. Nell'incidente, avvenuto in via Vittorio Veneto all'angolo con Via Lazzaretto a Milano, sono infatti morte due persone, Ferdinando Favia e Okon Johnson Lucky, e una cinquantina sono rimaste ferite. Il sessantenne ha sempre dichiarato, fin dal giorno stesso dell'incidente, di aver perso il controllo del mezzo per un malore.

Ti potrebbe interessare

videovideo
milano
tram

Sullo stesso tema