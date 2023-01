Carrara, madre ottantenne muore poche ore dopo il figlio

E' morto a 45 anni e poche ore dopo la madre, 78 anni, è deceduta a sua volta per un malore.

E' accaduto nella notte tra giovedì e venerdì a Villafranca in Lunigiana, in provincia di Massa Carrara. La notizia è riportata dalla stampa locale. Per un improvviso malore poco prima della mezzanotte, Matteo Veroni, camionista con la passione dei cavalli, molto conosciuto e stimato in paese, si è sentito male mentre stava rincasando: era sulle scale di casa e ha fatto in tempo a chiamare la madre Franca, che lo stava aspettando. Allertati dall'anziana, sono arrivati i sanitari del 118 ma inutilmente. Poco più tardi è morta nel sonno anche la donna.