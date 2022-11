Stati Uniti, stroncato da un infarto in casa: il figlio di 2 anni resta solo e muore di fame

David Conde Senior, 59 anni, e il piccolo David Conde Jr., abitavano a Geneva, nello stato di New York: la tragedia è avvenuta lo scorso febbraio ma soltanto ora è stata confermata la dinamica dei fatti. Le forze dell'ordine erano state allertate dopo che nessuno dei familiari era riuscito a mettersi in contatto con Conde Senior per oltre una settimana.

Secondo l'ufficio dello sceriffo della contea di Ontario, l'uomo è morto naturalmente per "malattie cardiovascolari", mentre la causa del decesso del bambino è stata la fame. "Si ritiene che il 59enne sia morto per primo e che il piccolo non sia stato in grado di ottenere alcun nutrimento dopo il decesso del padre", si legge nella dichiarazione dell'ufficio dello sceriffo.

Secondo i media locali, l'uomo aveva ottenuto la custodia del bambino poco dopo la sua nascita, mentre la madre, Michelle Travers, non sembrava essere in contatto con il figlio.