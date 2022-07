Bimba morta sola in casa, pm: "Per la madre era un ostacolo alle sue relazioni con gli uomini"

La mamma della piccola Diana, la bimba di 18 mesi morta di stenti in casa a Milano dove era stata abbandonata per più di 6 giorni, potrebbe aver agito perché considerava la piccola un ostacolo alle sue relazioni con gli uomini.

Lo scrive il pm, descrivendo la donna, Alessia Pifferi , come "capace di commettere qualunque atrocità pur di assecondare i propri bisogni personali, legati alla necessità di intrattenere, a qualunque costo, relazione sentimentali e amorose con gli uomini". Proprio negli attimi in cui la figlia moriva, la donna è stata vista a una sagra a Leffe, nella Bergamasca, in compagnia dell'attuale compagno.