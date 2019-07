Ferrara, il figlio ha un malore fatale: la madre invalida muore di stenti

Il ritrovamento - I cadaveri sono stati rinvenuti nel tardo pomeriggio di mercoledì da vigili del fuoco, 118 e carabinieri, allertati dai vicini per il cattivo odore proveniente dall'appartamento. Una vera e propria tragedia della solitudine, avvenuta in un appartamento al terzo piano in via Barlaam.



Lui era in cunina, lei in salotto - Stando ai primi rilievi, sono esclusi atti violenti. L'ipotesi più probabile, infatti, è che il figlio sia deceduto a causa di un malore e la madre, di conseguenza, sia morta di stenti non riuscendo a prendersi cura di se stessa. L'uomo è stato ritrovato in cucina mentre l'anziana donna era in salotto. Verranno comunque svolte ulteriori indagini e, secondo la stampa locale, verrà disposta anche l'autopsia.