Genova, muore lo scrittore La Fauci: l'anziana madre uccisa da inedia

Doppia tragedia a Genova Marassi. Lo scrittore Christian La Fauci, esperto di calcio inglese, è morto a 46 anni nella sua abitazione. La madre 86enne, che era gravemente malata e non autosufficiente, sarebbe morta di stenti per non essere riuscita a chiedere aiuto. Nell'abitazione dove vivevano madre e figlio sono intervenute le volanti della polizia avvisate da un amico di La Fauci che non lo sentiva da giorni.