Madre e figlia trovate morte nel Siracusano, un fermo per duplice omicidio

Adriano Rossitto , 38enne di Lentini ( Siracusa ), è stato fermato per duplice omicidio e occultamento di cadavere . I fatti che hanno portato all'esecuzione del provvedimento si riferiscono al rinvenimento, avvenuto l'8 luglio nell'arco di poche ore ed in due differenti luoghi, dei cadaveri di due donne, madre e figlia, di 89 e 56 anni. Il corpo dell'anziana era stato nascosto in una bara. Entrambi i cadaveri erano in avanzato stato di decomposizione.

Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe ucciso Lucia Marino, la 56enne ritrovata venerdì scorso nel suo appartamento a Lentini, e la madre della donna Francesca Oliva, 89 anni, il cui corpo è stato trovato l'indomani in un garage sempre a Lentini.

Rossitto ha negato ogni accusa, ma il suo alibi non è stato ritenuto valido dalla procura che sta vagliando l'ipotesi della presenza di complici. Fondamentali potrebbero rivelarsi alcuni video in cui si si vede la 89enne, ripresa da alcune telecamere nelle vicinanze della sua casa, insieme al 38enne.

L’uomo, in passato, era già noto agli inquirenti perché coinvolto in un’inchiesta per l’occultamento del cadavere di un anziano, sempre a Lentini. La salma fu trovata in un sacco mortuario in una campagna vicino al paese.