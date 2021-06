Macabra scoperta a Roma, trovato il cadavere di un uomo in una valigia

ansa

Il corpo di un uomo è stato trovato in una valigia in strada a Roma. L'allarme in zona Santa Maria del Soccorso, quando un passante ha contattato il 112 notando macchie di sangue che fuoriuscivano dalla valigia. Sul posto la polizia. Gli agenti, dopo aver visto all'interno la testa di un uomo, seguendo le tracce di sangue sono arrivati ad un appartamento dove hanno trovato la compagna. Indaga la squadra mobile.